Uccide il padre con 24 coltellate, Alex voleva difendere la mamma

TORINO – Sono almeno una ventina le coltellate inferte a Giuseppe Pompa, 52 anni, ucciso ieri sera nella sua abitazione dal figlio Alex, 19 anni. E’ quanto emerge da un primo esame esterno del cadavere. La vittima è stata colpita all’addome, alla schiena e al torace dal figlio. Ha accoltellato il padre, uccidendolo, per difendere la madre il giovane arrestato dai carabinieri la scorsa notte a Collegno, prima cintura di Torino. Anche il fratello maggiore del giovane arrestato, un 21enne, avrebbe cercato di difendere la madre, ma non avrebbe avuto un ruolo nell’omicidio.

Sembra che i litigi in famiglia fossero ormai frequenti. Alla vittima sono state inferte 24 coltellate, con quattro diversi coltelli da cucina, alcuni dei quali si sono spezzati per la violenza dei colpi. Sull’accaduto indagano i carabinieri della stazione di Collegno e il Nucleo operativo del Comando provinciale dell’Arma.

TORNA ALLA HOME E VISITA LA PAGINA FACEBOOK