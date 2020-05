CASERTA – Uccide la madre a coltellate, poi si costituisce: ” Non potevo più sopportare le sue pressioni”

Il tragico episodio ha avuto luogo a Caserta. Eduardo, 24enne del posto, ha ucciso la madre 52enne, Rubina Chirico, con diverse coltellate.

La storia della donna e del figlio era molto complicata, in quanto la madre aveva da sempre mostrato una forte ossessione nei confronti del 24enne. Quest’ultimo era tornato da 2 giorni nella abitazione materna, a corso Trieste, nel centro di Caserta, da Spoleto dove vive da qualche anno. Eduardo, probabilmente, era sceso in Campania, proprio per aiutare la madre che come raccontato da alcuni vicini mostrava da qualche periodo segni di squilibrio mentale.

Intorno alla 14, però, per la donna vi è stata un epilogo tragico. Il 24enne l’ha colpita più volte con un coltello lasciandola in una pozza di sangue nella sua camera da letto. Dopo aver commesso l’atto criminale, il giovane si è presentato sotto choc in Questura dove ha confessato il delitto.

“I rapporti tra me e mia madre si erano deteriorati da tempo -avrebbe raccontato agli agenti – non potevo più sopportare le sue pressioni”.

Confessato il crimine, i poliziotti si sono recati nell’appartamento di Rubina dove hanno trovato l’arma del delitto e il cadavere della 52enne. Si attendono ulteriori aggiornamenti.

TORNA ALLA HOME E VISITA LA PAGINA FACEBOOK