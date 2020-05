Ufficiale, da lunedì riapriranno le moschee in Italia: “Pari dignità di culto”

ITALIA – Il governo italiano e quattro diverse organizzazioni che rappresentano l’islam nel nostro Paese hanno firmato oggi un protocollo per la gestione della riapertura delle moschee in Italia, che entrerà in vigore lunedì. Il documento è stato definito dal presidente della Comunità religiosa islamica italiana (Coreis), imam Yahya Pallavicini (nella foto), “un evento storico”, in quanto, tra le diverse ragioni, “sancisce un modello di collaborazione interdisciplinare tra sensibilità politica, rigore scientifico e giuridico” e riconosce “pari dignità e opportunità per la preghiera nei luoghi di culto anche ai musulmani in Italia”.

Il protocollo è stato firmato dal primo ministro Giuseppe Conte e dalla ministra degli Interni Lucrezia Lamorgese per parte italiana, mentre da parte islamica lo hanno sottoscritto, oltra a Coreis, la Grande Moschea di Roma, l’Unione delle comunità e organizzazioni islamiche in Italia (Ucoii) e la Confederazione islamica italian (Cii). A queste si sono unite nel ringraziare l’esecutivo anche associazioni musulmane della comunità pachistana, senegalese e bengalese. Il documento è stato redatto dalle comunità islamiche con la stretta collaborazione del Comitato tecnico-scientifico ed è suddiviso in tre capitoli che indicano nel dettaglio le norme da seguire per la riapertura: accesso ai luoghi di culto in occasione di preghiera; attenzioni da osservare nella preghiera; igienizzazione dei luoghi e degli oggetti.