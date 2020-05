By redazione





ITALIA – C’è il via libera del governo per la ripartenza della Serie A e degli altri campionati professionistici: la decisione al termine dell’incontro in videoconferenza tra i vertici del calcio e il ministro dello Sport.

Così Spadafora: “Il campionato può ripartire il 20 giugno, mentre il mio auspicio è che dal 13 al 20 possa giocarsi la Coppa Italia”.

Fonte Sky Sport