Varcaturo, altro che Fase 2: tutti al mare, gente al sole anche senza mascherina

GIUGLIANO IN CAMPANIA – A Giugliano si comincia ad andare in spiaggia senza rispettare le regole imposte dal governo per scongiurare ulteriori contagi da Covid-19. Assembramenti non autorizzati si registrano, infatti, in queste ore a Varcaturo, sulla spiaggia libera. Centinaia le persone a stretto contatto. Uomini, donne, bambini, alcuni a prendere liberamente il sole. Cosa che al momento, lo ricordiamo, non è consentita se non in alcuni casi e rispettando un rigoroso distanziamento sociale. Molte delle persone in spiaggia non indossano nemmeno la mascherina, obbligatoria, mentre all’esterno un parcheggiatore abusivo regola indisturbato la sosta delle auto, giunte a decine.

IL VIDEO: