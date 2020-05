Vasto incendio tra le province di Napoli e Salerno: a fuoco una fabbrica

SCAFATI (SA) – Un fortissimo boato, poi le fiamme ed il fumo nero che invadono la città di Scafati in una zona al confine con Boscoreale. E’ divampato così, ieri sera, un grosso incendio in una fabbrica di produzione di etichette di via Passanti, nel comune della provincia di Salerno. All’interno dell’edificio, per fortuna, non c’era nessuno ma sono in corso indagini per comprendere i motivi di un rogo che ha spaventato l’intera zona di confine tra le province di Napoli e Salerno. Il primo cittadino di Scafati, Cristoforo Salvati, ha espresso vicinanza ai titolari dell’azienda: «Una brutta vicenda – ha detto – sono vicino agli imprenditori colpiti da questo disastro».

IL VIDEO: