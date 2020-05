Vendita di griffe contraffatte, droga e porto abusivo d’armi: blitz della Polizia

NAPOLI – Ieri gli agenti dei Commissariati Vicaria-Mercato e Vasto-Arenaccia, con il supporto del Reparto Prevenzione Crimine Campania, delle volanti, dei Nibbio e delle Unità Cinofile dell’Ufficio Prevenzione Generale, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio tra via Milano, via Venezia, via Bologna e via Firenze.

L’attività ha consentito di identificare 112 persone di cui 44 con precedenti di polizia; sono stati controllati 60 veicoli, elevate 11 contravvenzioni al Codice della Strada e sequestrati 4 motoveicoli.

I poliziotti hanno controllato l’abitazione di una 38enne senegalese rinvenendo numerose borse, cinture scarpe e jeans di note griffe contraffatte; la donna è stata denunciata per detenzione, vendita e ricettazione di merce contraffatta.

In piazza Principe Umberto un giovane, alla vista della volante, ha tentato di eludere il controllo ma è stato bloccato e trovato in possesso di una mazza di legno lunga 63 cm all’interno dello zaino e un involucro di marijuana del peso di 2,5 grammi; l’uomo, un gambiano di 22 anni, è stato denunciato per porto abusivo di armi atti ad offendere e segnalato amministrativamente per possesso di sostanza stupefacente.

Sempre in piazza Principe Umberto gli agenti hanno fermato un 32enne napoletano a bordo di un’auto che aveva esploso dei colpi. I poliziotto lo hanno controllato trovandolo in possesso di una pistola al peperoncino e lo hanno denunciato.