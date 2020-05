Villaggio Coppola e Miseno, mare pulito e trasparente: la natura si riprende

Un mare splendido, da far invidia ai più bei mari d’Italia ed è qui in Campania





CAMPANIA – Oggi è il primo giorno di apertura per gli stabilimenti balneari campani che hanno trovato una grandissima sorpresa: mare limpido e pulito come non lo si vedeva da anni. Le immagini che arrivano da Castel Volturno è da Miseno sono veramente sbalorditive e lasciano senza fiato. Un mare splendido, da far invidia ai più bei mari d’Italia ed è qui in Campania.

Purtroppo siamo abituati a vedere questo mare verde e putrido ma ora, grazie anche alle misure restrittive che non hanno permesso scarichi vari, il mare è ritornato al suo vecchio splendore, nella speranza che possa restare così per tutta l’estate e permettere ai bagnanti locali di immergersi in queste acque e non “migrare” per un bagno decente.

