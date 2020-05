L’impatto è stato avvertito da parecchi residenti in zona per il forte boato





VILLARICCA – Incidente nella tarda serata di ieri su Corso Europa. Un uomo alla guida della smart, verso la mezza, ha impattato contro un palo della luce, probabilmente dopo un incidente con un’ altra vettura. La dinamica ancora non è chiara.

L’impatto è stato avvertito da parecchi residenti in zona per il forte boato, il conducente dell’auto è stato trasportato al pronto soccorso ma a quanto pare non sarebbe in pericolo di vita.

TORNA ALLA HOME E VISITA LA PAGINA FACEBOOK