Villaricca, droga nel camino: Carabinieri arrestano 40enne

VILLARICCA – I Carabinieri della Stazione di Villaricca hanno arrestato per detenzione di sostanza stupefacente a fini di spaccio F.P., 40enne del posto già noto alle forze dell’ordine. I militari hanno fermato l’uomo a bordo della sua auto con targa straniera. Durante il controllo l’uomo ha cominciato ad agitarsi ed i Carabinieri hanno deciso di perquisirlo.

Trovato in possesso di 1 dose di hashish e 1 di cocaina, la Perquisizione è stata estesa anche presso la sua abitazione dove, all’interno del caminetto, sono stati trovati 2 panetti di hashish dal pesi di 60grammi , una busta di marjuana dal peso di 1,40 grammi e materiale per il confezionamento. Arrestato è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa di giudizio.

