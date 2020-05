By redazione

Villaricca, due donne per Confesercenti: Fioretto e Cerqua nominate vice presidenti





VILLARICCA – La sezione villaricchese di Confesercenti si tinge di rosa, arriva infatti la nomina di due vice presidenti donna che andranno ad affiancare il presidente Rosario D’Aniello: si tratta di Flora Fioretto e Carmen Cerqua.

La decisione arriva in concomitanza con la riapertura delle attività commerciali stabilita dal governo per oggi 18 maggio, le due neo nominate si occuperanno delle due zone della città: Flora Fioretto coordinerà infatti il centro storico di Villaricca e le sue diramazioni mentre a Carmen Cerqua toccherà supportare le attività site in Villaricca nuova.

“Una scelta ponderata – sottolinea il presidente D’Aniello – giunta in seguito all’intensificazione delle richieste di supporto da parte di tanti esercenti della nostra città. Ringrazio i due nuovi vicepresidenti per la loro disponibilità, e gli auguro buon lavoro a nome di Confesercenti tutta”.