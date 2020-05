Molto conosciuto in città e descritto da tutti come una persona per bene

Villaricca in lutto per la morte di Enzo: aveva solo 43 anni





VILLARICCA – Lutto in città per la morte di Enzo. Conosciuto da tutti e descritto come una persona per bene, purtroppo non è riuscito a sconfiggere il mostro.

Enzo, 43 anni, è un’altra vittima della terra dei fuochi ha lottato fino alla fine per poter vivere ma purtroppo non ce l’ha fatta. Tanti i messaggi di cordoglio indirizzati alla famiglia su facebook.

