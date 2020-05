Villaricca, partita di calcetto in notturna. Il Sindaco non ci sta: “Incivili ed irresponsabili”





VILLARICCA – Di giorno ci sono i controlli, meglio giocare di notte. E’ questo, molto probabilmente, ciò che hanno pensato alcuni incoscienti che hanno organizzato una partita di calcetto in piena notte. Il video è finito perfino sulle testate nazionali, Repubblica in particolare e ciò ha fatto scattare l’indignazione del Sindaco di Villaricca Rosaria Punzo, la quale, con un post su Facebook tiene a specificare che “pochi incivili possano far disperdere i sacrifici di un’intera comunità”.

QUESTO IL COMMENTO

l quotidiano “La Repubblica” ha postato una notizia: partitella notturna in strada a Villaricca. Mi dispiace che pochi irresponsabili ed anche incivili possano rischiare di far disperdere i sacrifici di un’intera comunità. Mi dispiace che a causa di un episodio che ha visto protagonisti un manipolo di incivili debba far passare un messaggio distorto rispetto, invece, ad una realtà che ha dimostrato durante questa emergenza un enorme senso di maturità e di responsabilità comune alla stragrande maggioranza dei residenti. Mi dispiace perché il lavoro che stiamo facendo, passato addirittura come un “modello” da seguire, debba scontrarsi con questi episodi. Seppur sporadici, sempre deprecabili.

Innanzitutto ho chiamato il comandante dei carabinieri e mi ha comunicato che intensificherà i controlli fino a notte inoltrata. Al comandante ho fatto i complimenti per i sacrifici fatti da tutte le forze dell’ordine che, già in tempi normali, fronteggiano una vera e propria emergenza relativa alla sicurezza e alla lotta alla criminalità. Figuriamoci in tempi di pandemia. E non sarà questo episodio ad oscurare l’ottimo lavoro degli uomini in divisa che quotidianamente rischiano la vita per tutelare la nostra.

Alla Polizia locale, alla Polizia di Stato, alla Guardia di Finanza, ai Carabinieri ed alla protezione civile va il nostro ringraziamento per il lavoro svolto nonostante la carenza di uomini e mezzi in una terra di frontiera.

E’ altresì chiaro che non possiamo demandare la risoluzione dell’emergenza alle forze dell’ordine. Serve responsabilità e collaborazione dei cittadini, serve senso civico; serve rispetto per la salute altrui, serve intelligenza. Deve prevalere, com’è stato fino ad oggi, lo spirito di comunità.

Una comunità più forte di chi, per fortuna pochissimi, con i loro atteggiamenti incivili, non rappresenterà mai Villaricca. Villaricca è tutto il buono emerso anche durante questa emergenza. Non è poco e non è nemmeno da tutti.

