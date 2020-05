Villaricca, riapertura delle attività commerciali: il sindaco Punzo scrive a Conte e De Luca

VILLARICCA – Una lettera indirizzata al Governo e alla Regione per chiedere protocolli di settore che permettano la riapertura in sicurezza di tutte le attività commerciali. A scriverla è stata il sindaco di Villaricca Maria Rosaria Punzo, che ieri ha incontrato i commercianti della sua città in aula consiliare. A sostenerne l’iniziativa, collegato in via telematica, il vice presidente nazionale di Confesercenti Vincenzo Schiavo. Questo il post pubblicato subito dopo dalla fascia tricolore sulla sua pagina Facebook:

Questa mattina ho incontrato, presso la sala consiliare, una folta delegazione di commercianti di Villaricca e il presidente della locale Confesercenti, Rosario D’Aniello, con i rappresentanti dell’associazione di Marano, Giugliano e Mugnano. In collegamento “Skype”, il presidente nazionale della Confesercenti, Vincenzo Schiavo. Quest’ultimo ha spiegato una serie di misure da proporre al governo centrale capaci di garantire l’immediata ripartenza attraverso sostegni reali e incisivi. In quanto, il “Cura Italia” ha fornito una risposta immediata ma, da solo, non basta.

L’amministrazione comunale, rappresentata da me e dall’assessore al Commercio, Rocco Ciccarelli, ha risposto all’appello innanzitutto recependo le richieste espresse direttamente dagli esercenti per rappresentarle al Presidente della giunta regionale della Campania, Enzo De Luca, e al Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte.

A loro ho indirizzato una lettera scritta di mio pugno per chiedere uno sforzo congiunto di tutte le istituzioni, nel rispetto delle singole competenze, per giungere al più presto ad una riapertura di tutte le attività commerciali. Utilizzando “protocolli di settore” riguardanti la sicurezza e la tutela della salute.

Inoltre, l’amministrazione ha deciso di creare un tavolo tecnico permanente con i rappresentanti dei commercianti, col compito di sviscerare le tematiche di settore e individuare soluzioni possibili. Pure perché, giusto ricordarlo, siamo ancora in una fase di dissesto finanziario e quindi ogni iniziativa che intendiamo assumere, anche su un eventuale risparmio delle imposte locali, è vincolata all’autorizzazione del Mef. Almeno, fino a quando non completeremo il processo di risanamento delle casse.

A tal proposito, la prossima settimana è previsto un incontro a Roma proprio sul bilancio stabilmente riequilibrato e anche in quella sede proverò a rappresentare il momento di difficoltà che l’economia locale vive, sperando di portare a casa qualche piccolo risultato che possa contribuire a fornire ulteriori risposte al commercio e alle imprese.

Ringrazio tutti gli esercenti che hanno partecipato alla riunione di questa mattina al Municipio mettendo sul tavolo numerosi argomenti interessanti che restano tra le priorità della mia amministrazione. In un’ottica di continuo e costante dialogo con le categorie.

Cari commercianti, mi ha colpito molto la vostra compostezza nonostante stiate vivendo più di tutti un momento davvero difficile e complicato sotto ogni punto di vista. Ancora una volta abbiamo dato una grande dimostrazione di comunità e vi prometto che sarò sempre al vostro fianco, con serietà, impegno e competenza.