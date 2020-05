Villaricca, sostegno alle famiglie bisognose: il centro Serapide dona 5mila euro alla protezione civile

VILLARICCA – Cinquemila euro, una cospicua somma che il centro Serapide di Villaricca ha deciso di donare alla protezione civile affinché venga messa a disposizione delle famiglie bisognose della città. Un gesto importante, quello deciso dall’amministratore unico Angelo Lubrano, in una fase dell’emergenza coronavirus che preoccupa forse più dal punto di vista economico e sociale che da quello sanitario.

Nelle scorse settimane i volontari della protezione civile hanno distribuito pacchi alimentari ad oltre mille famiglie del territorio, sostenendone almeno altre cinquecento grazie all’iniziativa Spesa Amica messa in piedi grazie alla collaborazione con i Servizi Sociali del comune e l’assessorato alle Politiche Sociali. Distribuiti anche voucher da spendere presso la Farmacia comunale e mascherine.

Con la donazione del centro Serapide di via Enrico Fermi si darà così nuovo impulso all’azione di sostegno per le famiglie meno abbienti. Il sindaco di Villaricca, Rosaria Punzo, sottolinea: “La nostra comunità si conferma solida e compatta, in tanti hanno dimostrato solidarietà. Voglio ringraziare tutti i cittadini che hanno contribuito attraverso l’attività Spesa Amica e tutti gli imprenditori, come quelli del centro Serapide, che non hanno mancato di dare il proprio sostegno, affinché chi oggi vive momenti difficili possa sentirsi meno solo. La città ha dato una bella risposta”.