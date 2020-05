Vomero, riapre mercatino dell’Arenella: prezzi bassi e offerte speciali post-Covid

By Sara Leombruno





VOMERO – Nella giornata di ieri, 22 maggio, dopo ben 72 giorni di stop ha ripreso vita lo storico mercatino vomerese, situato tra Piazza degli Artisti e le strade circostanti. Il tutto è stato organizzato secondo le norme di sicurezza vigenti attualmente per la gestione del nuovo Coronavirus: per quanto riguarda i locali al coperto strisce di plastica segnano la distanza da osservare, mentre la questione diventa più difficile per le bancarelle esterne; tuttavia l’utilizzo della mascherina, sia da parte dei commercianti sia dei clienti, rimane tassativo.

La riapertura ha riscontrato subito un grande successo, e la quantità di clienti nell’arco della prima giornata di vendite è stata quasi uguale a quella pre-lockdown; “Siamo entusiasti, ma l’importante è che siamo di nuovo qua”, hanno dichiarato i negozianti.

La vera forza del mercatino rimane come sempre il prezzo, più bassi del 20% circa rispetto a quelli dei supermercati, e le offerte speciali non mancano: i reggiseni sono venduti a 2 euro, mentre l’ intimo e i vestiti da donna ad 1/3 del prezzo segnato. Numerosi, inoltre, sono i contenitori di gel disinfettante esposti fuori ai vari locali.