A settembre tutti a scuola, ipotesi divisori tra i banchi

ITALIA – La didattica a distanza è stata un’ottima soluzione durante i mesi d’emergenza, ma a settembre si ritorna a scuola in presenza: è stata questa la decisione presa dal Governo, e la ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina ha inoltre fatto presente che una delle ipotesi papabili è quella di utilizzare divisori tra i banchi, per garantire una maggiore sicurezza a ragazzi.

“L’obiettivo – ha affermato Azzolina – è portare tutti a scuola in presenza. Con particolare attenzione ai più piccoli che hanno sofferto maggiormente in questo periodo”. Quello per la scuola sarà un piano su più livelli che seguirà l’andamento del rischio di contagio. Sulla scuola stiamo mobilitando risorse per oltre 4 miliardi di euro. Ci sarà subito un nuovo stanziamento di altri 330 milioni per l’edilizia scolastica leggera”. La ministra ha poi precisato: “La norma contenuta nel decreto scuola favorirà i lavori dando ai sindaci potere di intervenire. Il documento del Cts sulle scuole sarà valutato rispetto all’andamento epidemiologico. Oltre alle mascherine ci sarà possibilità di usare le visiera anche per andare incontro alle esigenze di studenti con difficoltà respiratorie e ipoacusici. Il Cts sta valutando anche la possibilità di compartimentare i banchi, con divisori, anche per garantire maggiore sicurezza”.

Tuttavia sia i sindacati regionali e comunali dell’Istruzione, sia i presidenti di Anci e Conferenza delle Regioni, Stefano Bonaccini ed Antonio Decaro, hanno sottolineato “molte criticità” del ritorno alla didattica in presenza, ponendo il problema delle risorse e del personale necessario per la riapertura nel rispetto delle prescrizioni indicate dal Cts.