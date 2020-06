Acerra è Covid free: l’annuncio del Sindaco

#CORONAVIRUS – ✅ Finalmente è arrivata la notizia che stavamo attendendo da tempo: sono guarite tutte le persone risultate positive in città e non ci sono più malati di Covid ad Acerra.👉 Un risultato raggiunto grazie al lavoro sinergico di tutta la Comunità, di tutti i cittadini che hanno rispettato le regole. I fatti di questi giorni a Mondragone ci dimostrano che bisogna essere sempre attenti, tenere alta la guarda, la battaglia non è ancora terminata e bisognerà lavorare tanto per garantire i nostri figli quando a settembre dovranno rientrare a scuola. ✅ Noi Acerrani siamo stati d’esempio per gli altri comuni e in regione Campania, facciamo in modo di essere sempre da esempio in tutta la Campania

Posted by Raffaele Lettieri Sindaco di Acerra on Friday, June 26, 2020