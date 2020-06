Afragola gioisce per Andrea: è uscito dal coma

AFRAGOLA – Buone notizie per Andrea, il ragazzo di 28 anni di Afragola coinvolto nell’incidente a Cardito. Il giovane si è risvegliato dal coma farmacologico, come riportato da Nano tv, sta bene e ha potuto riabbracciare la mamma.

L’impatto tra auto e moto, è avvenuto in via I maggio a Cardito, la strada che collega Afragola, è stato molto violento. Andrea, afragolese, è stato ricoverato d’urgenza all’ospedale Cardarelli di Napoli ed è in gravi condizioni. L’impatto tra il suo scooter e l’auto, che viaggiava in senso opposto, è stato violentissimo. Il ragazzo avrebbe perso il controllo del suo ciclomotore prima del tremendo impatto.

