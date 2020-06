Afragola, grave incidente nella notte: auto si ribalta

Un altro grave incidente si è consumato la scorsa notta in via Cavour a Casoria





AFRAGOLA – Tremendo incidente ad Afragola, ieri sera, in una traversa di Corso Vittorio Emanuele, precisamente in via Giorgio la Pira.

Due auto si sono scontrate e una delle due vetture, una Fiat 500, si è capovolta.

Sul posto le Forze dell’Ordine e il 118 per soccorrere i feriti.

Un altro grave incidente si è consumato la scorsa notta in via Cavour a Casoria, dove è stata investita una donna incinta. Secondo una prima ricostruzione l’auto avrebbe percorso la via a gran velocità, ben oltre i limiti consentiti, si sarebbe ribaltata e avrebbe investito una donna in dolce attesa.

