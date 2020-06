Afragola, ragazzine si picchiano in strada: il video diventa virale

AFRAGOLA – Ancora violenza tra ragazzini nel napoletano, questa volta ad Afragola. Sull’episodio è intervenuto Francesco Emilio Borrelli, consigliere regionale dei Verdi. “Cresce la violenza fra ragazzini – dice Borrelli – Alcuni cittadini ci hanno inviato un video inquietante, che circola sul web, di alcune ragazzine che si riempiono di botte in zona Salicelle ad Afragola. Una violenza inaudita e gratuita, che lascia senza parole. Un video di pochi secondi che non aiuta a comprendere la dinamica della vicenda e che per questo abbiamo deciso di inviare alle autorità per capire se si tratti o meno di un episodio di bullismo, di violenza gratuita o addirittura di una sorta di gioco violento”.

“Le ultime gravi vicende che abbiamo denunciato alle forze dell’ordine, purtroppo, non sono servite a fermare questa escalation di violenza. Ogni giorno ci arrivano decine di segnalazioni da parte di ragazzi, ma anche di genitori, che non riescono a tirare fuori i figli da questa spirale di violenza. C’è un clima preoccupante, un allarme sociale che non va affatto sottovalutato e che denunciamo da tempo. Servono interventi concreti e molto radicali – conclude Borrelli – occorre intervenire anche sui genitori, o la situazione sfuggirà di mano”.

IL VIDEO: