L’uomo, 62enne napoletano con precedenti di polizia, è stato denunciato per resistenza ad incaricato di pubblico servizio e lesioni

Aggressione in ospedale, guardia giurata picchiata in pronto soccorso





NAPOLI – Ieri mattina gli agenti del Commissariato Montecalvario, durante il servizio di controllo del territorio, su segnalazione della Centrale Operativa sono intervenuti presso il pronto soccorso dell’ospedale Vecchio Pellegrini per una lite.

I poliziotti sono stati avvicinati dalla guardia giurata che ha raccontato di essere stato aggredito verbalmente e di aver ricevuto uno schiaffo da un uomo per futili motivi.

L’uomo, V.P., 62enne napoletano con precedenti di polizia, è stato denunciato per resistenza ad incaricato di pubblico servizio e lesioni.