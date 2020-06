Agguato nel napoletano: giovane ucciso a colpi di pistola

NAPOLETANO – Agguato nel napoletano: uomo ucciso a colpi di pistola mentre era a bordo di uno scooter.

L’episodio è accaduto questa mattina, intorno alle 10.50, a San Giorgio a Cremano, provincia di Napoli. Un uomo è stato ucciso in strada mentre era a bordo di uno scooter.

La Polizia è intervenuta in via Luca Giordano in seguito a diverse segnalazioni di colpi di pistola sparati. Giunti sul posto, gli agenti hanno rinvenuto il corpo di un uomo, non ancora identificato, con diverse ferite da arma da fuoco. Avviate le indagini per cercare di fare chiarezza sul misterioso agguato. Si attendono eventuali aggiornamenti.

La vittima è Raffaele Gallo, pregiudicato classe 1966 ritrovato con numerose ferite provocate da colpi di arma da fuoco.

Il giovane è il fratello di un pentito di Camorra.

