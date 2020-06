Diverse le figure richieste per alcuni punti vendita in provincia di Napoli

Alcott assume in provincia di Napoli: ecco le posizioni richieste e come candidarsi





NOLA – Alcott cerca nuovo personale in provincia di Napoli, precisamente per i punti vendita di Nola: l’azienda di proprietà della Capri SRL (che controlla anche il marchio Gutteridge), sta cercando diverse figure per i punti vendita di Nola, in provincia di Napoli.

Ecco le posizioni richieste:

Buyer : sarà responsabile del processo di acquisto e sviluppo della linea di abbigliamento dai fornitori internazionali dell’azienda;

: sarà responsabile del processo di acquisto e sviluppo della linea di abbigliamento dai fornitori internazionali dell’azienda; Addetto all’Ufficio Retail : si occuperà di ordini, rapporto con corrieri, gestione prezzi;

: si occuperà di ordini, rapporto con corrieri, gestione prezzi; Grafico : collaborerà allo sviluppo delle grafiche di abbigliamento per il brand Alcott;

: collaborerà allo sviluppo delle grafiche di abbigliamento per il brand Alcott; Junior Web Graphic Designer : collaborerà, sotto la guida del tutor, alla cura del layout per i canali e-commerce aziendali;

: collaborerà, sotto la guida del tutor, alla cura del layout per i canali e-commerce aziendali; Stylist & Visual Online : si occuperà della cura del visual merchandising per il canale online del brand Alcott;

: si occuperà della cura del visual merchandising per il canale online del brand Alcott; Fashion Designer: entrerà a far parte del team stile e collaborerà allo sviluppo delle collezioni Alcott.

E’ possibile inviare la propria candidatura al seguente indirizzo: [email protected] La mail dovrà essere corredata di un curriculum aggiornato e avere come oggetto il nome della posizione a cui ci si vuole candidare.

TORNA ALLA HOME E VISITA LA PAGINA FACEBOOK