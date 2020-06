Allarme maltempo: violenta mareggiata investe il litorale

GAETA – Immagini choc quelle riprese a Gaeta, sulla spiaggia di Serapo, la quale è stata completamente immersa dalle acque marine a causa del maltempo. In panico i lavoratori degli stabilimenti balneari del posto, che hanno dovuto cercare in poco tempo di mettere al sicuro ombrelloni e sdraio, in modo che non costituissero un pericolo per i passanti.

Proprio nella giornata di ieri era stata emanata l’allerta meteo per le Regioni Lombardia, Lazio, Molise, Toscana e Campania, preannunciando una violenta perturbazione che avrebbe investito tutto il sud Italia nella giornata di oggi.