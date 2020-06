Altra rapina a Giugliano, il presidente di Confesercenti Porcaro: “La politica assuma responsabilità”

GIUGLIANO – Ancora un episodio di criminalità ai danni dei commercianti di Giugliano, ad essere colpito ieri sera è stato il pub Cipajò. Sui fatti è intervenuto Rosario Porcaro, presidente di Confersercenti Giugliano:

“Non so più cosa pensare. Ho sempre sostenuto che il post covid rappresentava una fase ancora più critica rispetto a quanto precedentemente subito dalle attività commerciali nessuna esclusa. C’è da affrontare una difficoltà economica per i mancati introiti relativamente ai 70 giorni di chiusura, c’è da recriminare su quanto lo stato non ha messo in campo in merito ai sostegni economici annunciati ma mai pervenuti. Oltre tutto questo, affrontiamo un problema di sicurezza che oggi pesa come un macigno”.

Porcaro prosegue: “Pochi giorni fa una rissa sfociata nel sangue in pieno centro, ieri sera rapina a mano armata in un pub gestito da imprenditori per bene che fanno impresa in modo professione e con standard di qualità elevati. Facciamo attenzione, non possiamo permetterci di incidere in modo negativo sulla già precaria notorietà del nostro paese. Oggi più che mai la politica che verrà, dovrà assumersi la responsabilità di ristabilire questi concetti, riportando standard di sicurezza e sostegno alle imprese senza se e senza ma”.

Il presidente dell’associazione conclude con un appello: “Che la competenza prenda il posto di scelte spesso fatte per debiti elettorali o per miseri compromessi di partito. Noi di Confesercenti non faremo sconti a nessuno, vigileremo su quanto evidenziato e denunceremo pubblicamente eventuali azioni che dovessero minare le sorti della nostra città. Non c’è più tempo, ora o mai più”.