Amanda, parla la madre: “Era geloso e già l’aveva picchiata”

CASERTA – Sta migliorando ogni giorno Amanda, la giovane originaria di Caserta che è stata scaraventata dalla scogliera dal fidanzato. A darne notizia, la madre Marta che ha raccontato i giorni di terrore che ha vissuto la sua famiglia dopo il folle gesto compito da Gennaro, fidanzato della giovane.

La donna ha rilasciato un’intervista a Il Mattino ed ha raccontato di come la figlia no ricordasse nulla di quanto accaduto e la prima cosa che ha fatto quando si è risvegliata, è stata chiedere proprio del suo ragazzo.

Queste le parole della donna: “A quel punto io e mio marito ci siamo confrontati con i sanitari per capire se potevamo raccontare l’accaduto a mia figlia e abbiamo proceduto. Lei non ricordava nulla. Ora il peggio è passato: saremo sempre grati a Damiano, il buttafori che si è tuffato in acqua per salvare mia figlia e a tutti i sanitari .”

Il racconto poi si sposta sul racconto della relazione tra sua figlia e Gennaro: ” Amanda era nervosa, litigavano spesso. Era un ragazzo geloso, la controllava e le avevo messe le mani addosso. Io ero contraria alla relazione.

In ospedale in questi giorni si sono visti anche i famigliari di Gennaro, ma ho chiesto di non presentarsi più: penso siano solo preoccupati dall’accusa di tentato omicidio del figlio.”