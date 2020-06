Ancora violenza a Napoli: branco picchia un ragazzo autistico

NAPOLI – Ancora una volta un episodio di violenza, ancora una volta il branco che si scatena vigliaccamente contro il singolo. Stavolta è accaduto ai Quartieri Spagnoli, la notte tre il 21 ed il 22 giungo, verso le 3,00.

In un filmato, girato a Largo Baracche, inviato da un cittadino al Consigliere Regionale dei Verdi Francesco Emilio Borrelli, si vedono tre individui tempestare con una violenza inaudita di pugni e calci un ragazzo, che a quanto dice il cittadino che ha segnalato la vicenda sarebbe affetto da autismo.

“Una violenza inaudita ed inconcepibile quella che si vede in quel filmato, che abbiamo consegnato alle forze dell’ordine affinché quelle bestie possano essere identificate e denunciate. Abbiamo saputo che uno dei tre aggressori, quello più violento e feroce, non è nuovo a questo tipo di comportamenti e che è un personaggio pericoloso per il quartiere, per questo riteniamo che questo individuo debba andare in carcere prima che rischi di uccidere qualcuno. I Quartieri Spagnoli sono una zona difficile e a rischio ma molti cittadini perbene stanno cercando di risollevare le sorti del proprio quartiere e questo non è possibile farlo se in circolazione vi sono personaggi violenti e pericolosi, bisogna intervenire urgentemente. “-hanno denunciato il Consigliere Borrelli ed il conduttore radiofonico de “La Radiazza” Gianni Simioli.

IL VIDEO: