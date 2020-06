Anna Russo: “Il candidato sindaco del centrodx è Sequino. Altri mentono, non siamo con loro”

GIUGLIANO – Anna Russo, leader di Cambiamenti, lista a sostegno di Alfonso Sequino candidato sindaco del centrodestra sostenuto anche da Francesco Aprovitola e Luigi Guarino – in attesa di altre liste e partiti che potrebbero essere rivelati dopo l’ufficialità della candidatura – si esprime su un chiacchiericcio venuto fuori in città secondo cui la coalizione di centrodestra di cui fa parte, starebbe dialogando con altri “candidati autoproclamati”.

“A scanso di equivoci, se doveste ricevere proposte o richieste da parte di pseudocandidati per autoproclamazione in nome e per conto del centrodestra e vi dicessero che siamo in un progetto comune, sappiate che questa gente mente sapendo di mentire“, dichiara la consigliera comunale uscente.

“Non siamo stati invitati ad alcun ragionamento al di fuori di quello che abbiamo proposto e condiviso e che perseguiamo senza se e senza ma in nome della rappresentanza. In parole semplici, il nostro candidato sindaco è Alfonso Sequino.

Qualora il centrodestra formale ma non sostanziale decidesse di snaturarsi al punto da farsi guidare da un corpo estraneo sicuramente il vero centrodestra, quello fatto di uomini, donne, idee, progetti e percorsi condivisi, non li sosterrà.

Siamo pronti a dare a questa città una guida credibile in nome e in onore di tante battaglie intraprese, tradiremmo questa intenzione se ci accodassimo.

Ricapitolando – conclude Anna Russo – se vi avvicinano spacciandosi per centrodestra (pur non avendo fatto un giorno di politica sotto quella bandiera) con un nome diverso da Alfonso alla guida del progetto e ci includono in quello schema per rasserenarvi, mentono. Lo fanno ora, figuriamoci poi.