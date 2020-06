Ansia nel napoletano: non si hanno notizie di Pietro dal 1° giugno

ERCOLANO – Una città in ansia, nel napoletano, per la sparizione di Pietro Esposito. Dell’uomo, 62 anni, non si hanno notizie dallo scorso 1° giugno. Ercolano è preoccupata per uno dei suoi cittadini. La famiglia ha diffuso un appello sui social. Chi ha notizie può contattare il numero 3342169769.

Questo l’appello dei familiari di Pietro Esposito su Facebook:

“ATTENZIONE PER FAVORE Lui è mio Zio ..

Dal 1° giugno si hanno più notizie di Pietro Esposito.

Scomparso nel nulla e nessuno l’ha visto per Ercolano e dintorni ,zona che lui frequenta spesso. Siamo molto preoccupati e abbiamo attivato una ricerca disperata con l’aiuto delle forze dell’ordine .Vi prego di avvisarci se riconoscete la persona in foto!“

