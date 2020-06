Anziana aggredita da cani nel napoletano: morsi al volto e 250 punti di sutura

TORRE DEL GRECO – È accaduto domenica sera intorno alle 22:30 ad una anziana signora di 75 anni di Torre del Greco, precisamente in via Lamaria: la donna era uscita dalla sua abitazione per gettare l’immondizia quando è stata aggredita, secondo le prime ricostruzioni, da 2 cani che le hanno provocato numerose ferite, alcune più gravi di altre, sul volto e sul resto del corpo. La donna, trasportata dall’ambulanza giunta sul posto in breve tempo all’ospedale Cardarelli di Napoli, ha ricevuto un totale di 250 punti di sutura.

Sulla vicenda stanno indagando gli agenti di polizia del Commissariato di Torre del Greco: in particolare sotto accusa due alani di una villa vicina al luogo dell’accaduto, la cui proprietaria sarebbe stata la prima a soccorrere la vittima e a chiamare aiuto.