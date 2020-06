App Immuni, da oggi il via alla sperimentazione in 4 Regioni

ITALIA – Dopo varie problematiche relative al design, che ritraeva una donna con un bambino e un uomo al pc ritenute sessiste e dunque prontamente modificate, da oggi finalmente l’App Immuni per il tracciamento dei casi positivi al virus sarà operativa in via sperimentale in 4 Regioni: Puglia, Liguria, Abruzzo e Marche.

Dalla prossima settimana con tutta probabilità sarà attiva in tutta Italia, pur essendo già adesso disponibile al download, ed essendo infatti già stata scaricata da oltre 2 milioni di italiani.



COME FUNZIONA IMMUNI – Se una persona risulta positiva e decide di segnalarlo all’app, grazie a dei codici preventivamente distribuiti ad ogni utente verranno avvisate con una notifica tutte le persone entrate in contatto col positivo nei giorni precedenti. La cosa più importante è che l’app non raccoglie dati personali come cognome, o numeri in rubrica, dato che non usa la geolocalizzazione.