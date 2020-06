App ‘Immuni’, da oggi sugli store Apple e Google: ecco come funziona

L’app ‘Immuni’ dovrebbe entrare a pieno regime al massimo entro la metà del mese di giugno, pur considerando il fatto che manca ancora il via libera definitivo del Garante per la Privacy





ITALIA – L’app ‘Immuni’ per scongiurare il contagio da coronavirus sarà scaricabile da oggi. Con molta probabilità da questo pomeriggio dovrebbe essere scaricabile dagli store di Apple e Google

Il download dell’applicazione potrà essere effettuato da chiunque in tutt’Italia. Il sistema, che dovrebbe allertare su chi è stato a contatto con un positivo al Coronaviurs, sarà attivo solo nelle Regioni che aderiranno alla fase di sperimentazione. C’è, infatti, una fase di test che precede il rilascio a livello nazionale. I test stanno quindi per iniziare e dovrebbero essere completati nel giro di una decina di giorni. In questo modo, l’app ‘Immuni’ dovrebbe entrare a pieno regime al massimo entro la metà del mese di giugno, pur considerando il fatto che manca ancora il via libera definitivo del Garante per la Privacy.

LIGURIA APRIPISTA

A fare da apripista per la sperimentazione del dispositivo, al suo esordio in largo ritardo rispetto alla tabella di marcia annunciata dall’ Esecutivo, sarà la Liguria. L’annuncio è arrivato direttamente dal governatore Giovanni Toti: ” C’è stata una lunga riunione con il Governo sull’app Immuni, che va un po’ affinata, ma la sperimenteremo in Liguria perché tutto quello che può essere un aiuto è giusto metterlo alla prova e può aiutare i nostri medici”.

COME FUNZIONERA’

Al primo accesso si chiederà all’utente – che dovrà avere più di 14 anni – di specificare la provincia in cui si trova, un dato utile alle autorità sanitarie “per mostrare informazioni rilevanti a livello locale all’utente se un contatto a rischio viene notificato”. Nessun dato sarà condiviso con terze parti, se non in forma aggregata, anonima e per scopi di ricerca. La Lombardia, comunque, ormai da mesi ha utilizzato e implementato l’app “AllertaLom”, nata per gli alert della Protezione civile, con annesse funzionalità per raccogliere dati utili all’emergenza sanitaria tramite questionari, così da individuare, ad esempio, eventuali focolai, ma anche per condurre analisi statistiche ed epidemiologiche.

