Arrestato Sergio De Gregorio, ex senatore napoletano

ROMA – C’è anche l’ex senatore Sergio De Gregorio tra gli arrestati nell’operazione della Squadra mobile di Roma su un presunto giro di estorsioni e riciclaggio. A rivelarlo sono fonti di Polizia: in particolare sono nove le misure cautelari eseguite nell’ambito dell’operazione scattata questa mattina.

A vario titolo e in concorso, le accuse di estorsione a proprietari dei locali del centro di Roma, riciclaggio e autoriciclaggio di denaro. Per De Gregorio c’è la misura cautelare in carcere. Il presidente dell’Ordine dei Giornalisti della Campania Ottavio Lucarelli ha disposto la sospensione ad horas del giornalista professionista Sergio De Gregorio. L’ex senatore è stato arrestato stamattina, secondo quanto riferito da organi di stampa, perché coinvolto in un’inchiesta le cui accuse vanno, a vario titolo, dall’estorsione al riciclaggio.