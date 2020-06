By Sara Leombruno

Il voucher sarà spendibile da subito in centri ottici e di vendita di montature per occhiali o di lenti a contatto

Arriva il bonus per l’acquisto di occhiali e lenti a contatto: ecco a chi spetta





ITALIA – Gli ultimi emendamenti del Decreto Rilancio hanno previsto un bonus di 50 euro destinato alle famiglie italiane per quanto riguarda l’acquisto di occhiali da vista o lenti a contatto, per il quale è stato riservato lo stanziamento di un fondo di 100 milioni di euro. L’idea nasce dall’eccessivo utilizzo dei dispositivi elettronici durante il periodo di lockdown, che avrebbe causato a molti peggioramenti per quanto riguarda la salute della vista.

Una volta approvato definitivamente dal Parlamento, il bonus sarà utilizzabile da subito in centri ottici e di vendita di montature per occhiali o di lenti a contatto, e sarà rivolto a coloro che possiedono un Isee inferiore ai 15mila euro.