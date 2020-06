Aspetta l’ex alla stazione di Sorrento e la aggredisce: 62enne arrestato per stalking

SORRENTO – Minacce, inseguimenti continui. Vessazioni e paura che hanno costretto una donna a cambiare le sue abitudini di vita. Fino a quando non ha deciso di chiedere aiuto ai carabinieri che hanno arrestato il suo ex. L’uomo, un 62enne di Castellammare di Stabia, non voleva in nessun modo che la loro storia finisse e così ha iniziato a perseguitarla. La donna, una 40enne, lo ha denunciato ed è scattato il monitoraggio dei militari della stazione di Sorrento.

Hanno seguito la donna e, quando alla fermata ferroviaria di Sorrento hanno visto l’uomo che la stava aspettando e che poco dopo ha iniziato a strattonarla violentemente, sono intervenuti e lo hanno arrestato con l’accusa di atti persecutori in flagranza.