Attimi di follia a Marano: anziano spara colpi di pistola contro i passanti

By Alessandra Chianese





MARANO – Attimi di paura a Marano: un anziano ha improvvisamente sparato diversi colpi di pistola verso i passanti dal balcone della propria abitazione. I fatti si sono verificati in via Arbusto, all’incrocio con via Casalanno.

Come riporta “Terranostranews”, sul posto sono giunti i carabinieri della compagnia di Marano, gli uomini della municipale e il primo cittadino Rodolfo Visconti. I militari sono entrati all’interno della dimora dell’anziano, bloccandolo.

Da chiarire le motivazioni che lo hanno spinto a compiere un simile gesto: secondo una prima ipotesi, l’uomo sarebbe affetto da disturbi psichiatrici, motivo per cui sarà sottoposto a un trattamento sanitario obbligatorio.

