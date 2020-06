Auto clonate dal nord e vendute in provincia di Napoli: i casi di Quarto e Giugliano

QUARTO/MILANO – Dopo la risoluzione della truffa dell’auto clonata a Giugliano in Campania (in onda il 14 febbraio 2020), l’inviato di “Striscia La Notizia”, Luca Abete torna a parlare di un caso di auto rubata e clonata a Quarto in provincia di Napoli. Se nel primo caso l’auto originale si trovava a Varese, questa volta il veicolo “primario” era a Milano e l’inviato Valerio Staffelli è andato alla ricerca del proprietario che circola con un auto della quale ha perso la proprietà. L’auto del cittadino di Quarto risultava dunque venduta da parte di quello di Milano ma, ovviamente, non era così. Si trattava di una truffa, quella, appunto della clonazione di auto. Le auto risultavano avere la stessa targa e lo stesso numero di telaio.

Tutti i dettagli nel servizio di Striscia di ieri sera, CLICCA QUI PER GUARDARLO

Il servizio che riguarda la stessa truffa fatta a Giugliano, CLICCA QUI PER GUARDARLO