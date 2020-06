Auto contro un albero: Luca, giovane papà, muore a 42 anni

AREZZO – E’ morto dopo essere finito con l’auto con un albero a Pratovecchio, in Casentino, in provincia di Arezzo. Luca Canestri aveva 42 anni e si è spento all’ospedale di Careggi.

Era il primo pomeriggio di domenica 24 maggio quando avvenne l’incidente in via Roma a Pratovecchio, nei pressi della stazione. Canestri era alla guida di una Lancia Y e perse il controllo forse per evitare un’altra macchina, ma la dinamica non è chiara. Nel violento impatto sulla pianta dello spartitraffico centrale riportò lesioni importanti e fu trasportato all’ospedale fiorentino in gravi condizioni. Sottoposto a intervento chirurgico, non ce l’ha fatta e si è spento ieri, lunedì 1 giugno. Lascia una bambina piccola. Luca era tifoso della Juventus.

La notizia ha provocato commozione nel comune di Pratovecchio Stia e nel Casentino dove Luca, “Luchino” per gli amici, era conosciuto. Lavorava come dipendente in una ditta di infissi. Nel 2016 il fratello era morto nell’auto andata a fuoco: si trattò di un gesto deliberato che scosse la vallata. Ora la nuova tragedia.

FONTE: CORRIERE DI AREZZO