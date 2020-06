By redazione

Aversa, 13enne ferito con un colpo di pistola. E’ in ospedale





AVERSA – Ieri pomeriggio un 13enne è stato trasportato al pronto soccorso del Moscati di Aversa dopo essere stato raggiunto da un colpo di arma da fuoco al piede ad Aversa. I medici dell’ospedale di via Gramsci sono prontamente intervenuti estraendo il proiettile dal piede. Il giovanissimo per fortuna non ha riportato ferite gravi ed è stato dimesso con 10 giorni di prognosi.

I carabinieri del reparto territoriale di Aversa sono al lavoro per ricostruire l’episodio che sarebbe avvenuto a Casaluce. Non si esclude un tentativo di rapina finito male.

