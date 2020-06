Aversa, movida violenta: rissa tra ragazzini nei pressi di un noto locale

AVERSA – Il consigliere regionale dei Verdi, Francesco Emilio Borrelli, ha postato e commentato l’ennesima immagine di movida violenta.

“Queste immagini – scrive il consigliere nel post allegato al video – arrivano da Aversa, a pochi passi da un noto locale nella zona sud della città. Un’orda di ragazzini si sono scatenati in una rissa da far west, violando tutte le restrizioni anti-contagio, e offrendo ai passanti uno spettacolo terribile. Ci dicono che non è la prima volta, purtroppo, che accade un episodio simile in quella zona. Abbiamo deciso di inviare una nota alle autorità aversane per chiedere un maggiore controllo dell’area nei giorni della movida”.

IL VIDEO: