Aversa, Nunzia muore in seguito a un’operazione: scatta l’indagine per 3 medici





AVERSA/TRENTOLA DUCENTA – Risultano indagati 3 medici al Cardarelli di Napoli per la morte di Nunzia Nobis, 43enne, madre di tre figli, deceduta in ospedale. Ieri è stata disposta l’autopsia sul cadavere della vittima, morta lo scorso 8 giugno dopo una settimana di ricovero.

E’ in corso il controllo della cartella clinica e l’operato di tre medici per comprendere se ci sia un eventuale coinvolgimento. Al momento risultano indagati per omicidio colposo.

Nunzia è entrata in sala operatoria intorno alle 10 della mattinata dell’8 giugno: trasferita in rianimazione in serata, è stata tentata un’altra operazione ma purtroppo non è riuscita a salvarsi.