Aversa, parcheggiatore tenta estorsione ad una donna: “Paga o te ne vai!”

By redazione

Si tratta dell’ennesimo episodio, i cittadini del comune in provincia di Caserta sono esasperati





AVERSA – I parcheggiatori la fanno da padroni ad Aversa. L’ennesimo episodio di tentata estorsione – come riporta edizionecaserta.it – ai danni di una signora, che aveva parcheggiato l’auto per recarsi nel centro estetico di via Di Giacomo.

Scesa dall’auto, la donna sarebbe stata avvicinata da un uomo che le ha chiesto 2 euro per la sosta. La donna avrebbe controbattuto alla richiesta del presunto parcheggiatore abusivo, che l’avrebbe minacciata di spostare l’auto. I cittadini di Aversa e non solo sono esasperati dalle continue minacce ed estorsioni che si verificano ogni giorno da parte dei parcheggiatori abusivi, che si aggirano per la città.