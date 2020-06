Bacoli, in spiaggia si va prenotando con l’app: ecco tutto quello che c’è da sapere

Il sistema della prenotazione è utile ai fini dell’identificazione dei bagnanti nel caso in cui si rendesse necessario ricostruire il cosiddetto “link epidemiologico” in caso di nuove positività: una raccolta di dati a tutela della salute di tutti coloro che intendono godere delle spiagge e del mare di Bacoli, residenti e non.– Sono state individuate 1985 piazzole, in totale, per garantire il distanziamento di 1,5 metri tra le attrezzature di spiaggia (ombrelloni, lettini, sdraie, ecc.) posizionate dagli avventori tra un posto e l’altro. Le prenotazioni potranno essere effettuate fino alle ore 24 per il giorno successivo, per un massimo di due giorni consecutivi.Al momento della prenotazione per ogni spiaggia libera è specificato sia il numero di piazzole presenti in totale, sia quanti sono disponibili per la giornata di domani , ricordando che per “posto prenotato” si intende una piazzola generica disponibile sulla spiaggia.Tre le fasce orarie individuate: 7-13, 13-19 oppure 7-19Sarà possibile prevedere fino ad un massimo di 5 unità per ogni posto (il prenotante più altri 4). Al momento della prenotazione, verrà chiesto il codice fiscale sia del singolo prenotante sia per tutte le altre unità, con la prenotazione sempre consultabile sia sulla propria area personale dell’app/sito internet sia sull’indirizzo di posta elettronica comunicato al momento della registrazione.

“Ora siamo pronti a riaprire le spiagge libere – annuncia il Sindaco Josi Gerardo Della Ragione – Non potevamo mai esserlo fino al ponte del 2 Giugno, perchè era necessario allinearsi alle disposizioni della Regione Campania. Oltre ad aver mappato le spiagge libere ed aver approntato una adeguata cartellonistica informativa, abbiamo perfezionato l’applicazione che, voglio specificarlo, ha una funzione di controllo, nulla di repressivo. Il sistema di prenotazioni è utile per tracciare tutti i cittadini fruitori delle spiagge, residenti e non, qualora risulti un nuovo positivo. E’ un sistema a tutela della salute di tutti, la cosa più importante. I controlli circa il rispetto del distanziamento sociale saranno effettuati, oltre che dalle forze dell’ordine e di polizia, anche dalle associazioni di Protezione Civile e volontariato che manifesteranno la propria disponibilità rispondendo ad un avviso pubblico che renderemo noto nelle prossime ore. Noi, nelle condizioni in cui siamo, cerchiamo di operare nel miglior modo possibile per effettuare i controlli ed evitare ogni forma di assembramento. Poi ci rimettiamo al senso di responsabilità di ognuno per il rispetto delle regole”.