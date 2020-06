In corso le indagini dei carabinieri per cercare di ricostruire l’esatta dinamica dei fatti





FERRARA – Bambino di 6 anni si arrampica sul davanzale e precipita dal 3° piano: è grave.

L’episodio è avvenuto nella serata di ieri a Santa Maria Codifiume, in provincia di Ferrara. Un bambino di sei anni, di origine pachistana, è caduto da una finestra del terzo piano.

Stando alle prime informazioni rivelate, sembra che il piccolo sia andato in bagno e qui si sarebbe arrampicato sul davanzale. Ha perso l’equilibrio ed è precipitato giù. Subito sono intervenuti i medici del 118 che prestati i primi soccorsi al bambino, hanno predisposto il trasferimento in elicottero presso l’ospedale Maggiore di Bologna. Il piccolo è ora ricoverato in prognosi riservata, ma le sue condizioni non desterebbero preoccupazioni.

Sul posto sono giunti anche i carabinieri che hanno avviato le indagini per cercare di ricostruire l’esatta dinamica dei fatti. Infatti, già sono state raccolte le testimonianze dei vicini che hanno assistito alla terribile scena. In casa con il bambino, pare che c’erano solo la madre con gli altri quattro figli minorenni, mentre il padre era fuori casa a lavoro.

TORNA ALLA HOME E VISITA LA PAGINA FACEBOOK