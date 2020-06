By redazione

L’uomo è stato trovato in possesso di 10 grammi di sostanza stupefacente

Beccato a spacciare cocaina in strada: arrestato 35enne napoletano





NAPOLI – Ieri pomeriggio gli agenti del Commissariato San Giovanni-Barra, durante il servizio di controllo del territorio, hanno notato in via IV traversa Villa Bisignano una persona che, dopo aver consegnato qualcosa ad un uomo a bordo di uno scooter in cambio di denaro, si è allontanata velocemente disfacendosi di un involucro.

I poliziotti hanno bloccato lo spacciatore trovandolo in possesso della somma di 195 euro ed hanno recuperato l’involucro contenente 10 grammi circa di cocaina. Antonio Esposito, 35enne napoletano con precedenti di polizia, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

COMUNICATO STAMPA