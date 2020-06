Beccato in possesso di cocaina: 23enne finisce in manette per spaccio





NAPOLI – Beccato in possesso di cocaina: 23enne finisce in manette per spaccio.

Ieri pomeriggio gli agenti del Commissariato Poggioreale, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno effettuato un controllo in via del Libeccio presso l’abitazione di un uomo che è stato trovato in possesso di una busta contenente 22 grammi circa di cocaina, della somma di 220 euro, di un bilancino e di diverso materiale per il confezionamento della droga.

Pasquale Emanuele De Vita, 23enne napoletano sottoposto all’obbligo di presentazione alla P.G., è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

COMUNICATO STAMPA

TORNA ALLA HOME E VISITA LA PAGINA FACEBOOK