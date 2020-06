By redazione

Benevento in Serie A: i complimenti del Presidente De Luca





BENEVENTO – Dopo la certezza matematica della promozione in Serie A del Benevento, anche il Governatore della Campania Vincenzo De Luca, ha voluto fare i complimenti a tutta la squadra come ha fatto giusto qualche settimana fa quando il Napoli ha vinto la Coppa Italia battendo la Juventus per 4 a 2 ai calci di rigore.

Complimenti al Benevento per il ritorno in serie A. Dopo tre anni ancora una promozione ottenuta stavolta con largo anticipo, e che premia un’intera comunità. Davvero complimenti a tutti i calciatori, a mister Inzaghi e al presidente Vigorito, cui va il ringraziamento di tutti gli sportivi campani per un successo che fa onore alla città di Benevento e a tutto il Sud.