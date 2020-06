Blitz antidroga della Polizia: preso 36enne

I poliziotti hanno visto due persone discutere animatamente e, in seguito al controllo, hanno trovato uno di loro in possesso di 18 compresse di benzodiazepine





NAPOLI – Ieri pomeriggio gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, su segnalazione della Centrale Operativa sono intervenuti in piazza Nolana per una lite.

I poliziotti hanno visto due persone discutere animatamente e, in seguito al controllo, hanno trovato uno di loro in possesso di 18 compresse di benzodiazepine.

B.S., 36enne algerino con precedenti di polizia e irregolare sul territorio nazionale, è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza psicotropa e per ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato.