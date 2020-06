Boato nella notte nell’area nord: distrutta entrata di un negozio di abbigliamento

CAIVANO – Un boato nella notte avvertito chiaramente a Caivano e nella vicina Crispano. Ancora un ordigno all’esterno di un negozio nel napoletano. E’ accaduto ieri sera a Caivano, in via Diaz. La bomba carta è stata fatta esplodere all’esterno di un negozio di abbigliamento, in via Diaz. Distrutta la vetrina dell’esercizio ed alcuni detriti sono finiti in strada.

Si sono registrati danni anche agli immobili vicini. Sull’episodio indagano i Carabinieri della Tenenza di Caivano, giunti prontamente sul posto.

